Loßburg Toter Flüchtling wird muslimisch bestattet

Als der verstorbene junge Mann aus Gambia in der Gemeinschaftsunterkunft in Loßburg gefunden worden war, wurde der Freundeskreis Asyl gleich aktiv, wie Gerd Maser, Leiter des Loßburger Ordnungs- und Standesamts, im Gespräch mit unserer Zeitung sagte.

Bald fand sich ein Onkel des Verstorbenen in London. Der Mann mit britischem Pass war bereit, für die muslimische Bestattung des jungen Mannes zu bezahlen. Der Loßburger Freundeskreis Asyl startete zudem eine Sammelaktion. Falls letztlich noch Geld übrig bleibt, will er den Betrag an die Mutter des Verstorbenen in Gambia überweisen. 3000 bis 4000 Euro, schätzt Maser, müssen auch für eine muslimische Bestattung veranschlagt werden. Bei ihr wird der Tote nicht in einem Sarg, sondern in einem Leichentuch beerdigt. Grundsätzlich ist die Gemeinde am Zug, wenn jemand stirbt, mittellos ist und auch die Angehörigen, die zur Bezahlung der Bestattung verpflichtet sind, kein Geld haben. Dann wird der Verstorbene verbrannt und die Urne mit seiner Asche auf dem Friedhof anonym bestattet. "Das kommt gar nicht so selten vor", sagt Sabine Eisele vom Landratsamt in Freudenstadt auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. Die Gemeindeverwaltung in Loßburg versucht, wenn es irgendwie geht, zu vermeiden, dass die Kommune auf den Kosten für die Bestattung sitzen bleibt. So werde mit den Angehörigen manchmal auch Ratenzahlung vereinbart, sagt Gerd Maser: "Sie stottern die Schulden bei der Gemeinde dann langsam ab. Das kann sich jahrelang hinziehen."

