Loßburg Tierischer Abend im Kinzighaus

Die Proben starteten mit einem kompletten Durchlauf am Freitagabend. Am Samstag wurden die fehlenden Feinheiten eingearbeitet. Nachdem vormittags noch in einer Gesamtprobe gespielt worden war, stand nach der Mittagspause die Arbeit in den einzelnen Registern an. Nach einer kurzen Kaffeepause wurden die soeben verstärkt geprobten Passagen wieder in einer Gesamtprobe eingebracht. Der Abend diente der Geselligkeit mit einer Wanderung nach Wittendorf und gemeinsamen Abschluss im "Löwen". Am Sonntagvormittag wurde nochmals das komplette Konzertprogramm durchgespielt.

Die Jugendkapelle macht den Anfang

Das Jahreskonzert am Sonntag, 27. November, ab 18 Uhr im Kinzighaus hat Dirigent Michael Bühler unter das Motto "... einfach tierisch" gestellt. Nach der Eröffnung durch die Jugendkapelle bringen die Loßburger Musikanten Tiergeschichten zu Gehör. Nach der feierlichen Eröffnung mit dem Stück "Des Großen Kurfürsten Reitermarsch" steht die musikalische Erzählung "Peter und der Wolf" von Sergej Prokofjew auf dem Programm. Anschließend wird der amerikanische Bundesstaat Dakota mit seinen indianischen Ureinwohnern vorgestellt, unter anderem bei einer wilden Bisonjagd. Mit "Dear Frog" wird das Märchen vom verwunschenen Frosch erzählt, bevor die "Dompfaff-Polka" von Ernst Mosch in die Pause führt.