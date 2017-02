Loßburg "Tatort": Mysterium mit morbidem Charme

Echt – das ist in der neuen "Tatort"-Folge mit dem Arbeitstitel "Waldlust" nicht nur der morbide Charme des alten Adrionshofs in Ödenwald bei Loßburg (Kreis Freudenstadt), an dem unübersehbar der Zahn der Zeit nagt.

Echt ist auch der Wissensstand, mit dem die Schauspieler in den einzelnen Szenen agieren. Improvisation heißt das Zauberwort. "Ich liebe Überraschungen", sagt Regisseur Axel Ranisch. "70 Prozent der Szenen sind am Schluss anders als gedacht." So gibt es wie bei seinem ersten Ludwigshafener "Tatort", der unter dem Titel "Babbeldasch" am 26. Februar ausgestrahlt wird, keine vorgegeben Dialoge – die Schauspieler müssen die Worte spontan finden. Echt ist auch die zeitliche Abfolge im Film: Die Szenen werden chronologisch gedreht. "Wir kennen die Szenen und Abläufe", sagt Folkerts, "nicht aber den Hintergrund der Geschichte und vor allem deren Ausgang". Da ist die Versuchung groß, in den Drehbüchern des Fernsehteams zu spicken. Denn die Mitarbeiter des Südwestrundfunks (SWR) hinter der Kamera wissen alles. Die Schauspieler stoßen in ihrer Drehbuch-Version jedoch auf viele geschwärzte Stellen. Spon­ta­ne­i­tät ist gefragt, weiß auch Lisa Bitter, im Film Odenthals Ko-Kommissarin Johanna Stern: "Da finden sich dann Anweisungen wie: ›Zwei Personen unterhalten sich über etwas.‹" Peter Espeloer, im "Tatort" der Kriminaltechniker Peter Becker, sagt: "Das Schöne ist: Wir müssen keinen Text lernen. Das Schwierige ist: Wir müssen keinen Text lernen!" Das Improvisieren sei mindestens so anstrengend wie der Auftritt mit vorgegebenem Text. Es bringe aber Authentizität.

Dem Ludwigshafener Team wird in dem neuen "Tatort" ein Fortbildungswochenende in einem einsam gelegenen Schwarzwaldhotel aufgebrummt – im Lorenzhof, wie der Adrionshof im Film heißt. Die Kommissare und ihr Team leben bei der Fortbildung spartanisch – ohne Handy, ohne Alkohol, rein vegetarisch.