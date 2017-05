Loßburg Streckenabschnitt in den Pfingstferien voll gesperrt

Loßburg. Auf der Landesstraße 408 werden vom 6. bis 17. Juni im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe Belagsarbeiten vorgenommen. Betroffen ist der Streckenabschnitt zwischen dem neuen Kreisverkehr am Ortsausgang in Richtung Rottweil und dem Verkehrsknotenpunkt L 408/L 412 in Richtung Betzweiler-Wälde und Rottweil. Die Straßenbaumaßnahme umfasst Belagsarbeiten auf dem genannten Streckenabschnitt bei der Firma Arburg sowie an den Zufahrten und Anbindungen am Kreisverkehr, wie das Regierungspräsidium mitteilt.