Loßburg Sterneck wird immer jünger

Loßburg. Das bezog sich nicht allein auf die rund 800 bearbeiteten Bürgeranträge. Wie jedes Jahr hielt die Gemeinde Loßburg Rückblick aufs vergangene Jahr – mit positivem Ergebnis.

Nach wie vor hat die Schwarzwaldgemeinde knapp unter 7500 Einwohner. In Betzweiler-Wälde, 24 Höfe und Wittendorf nahm der Anteil der Einwohner, die älter als 65 Jahre sind, zu, während sich der Ortsteil Sterneck seit Jahren spürbar verjüngt.

473 ausländische Einwohner leben in der Gesamtgemeinde, das sind knapp über sechs Prozent. Die größte Nationalitätengruppe bilden 78 Syrer. Mehr als die Hälfte der ausländischen Einwohner verteilen sich auf rund 50 verschiedene kleinere Volksgruppen, während Kroaten, Franzosen, Italiener, Polen, Rumänen, Russen und Serben in nennenswerter Anzahl in Loßburg leben.