Loßburg Ständchen zum 70. Geburtstag

Vorsitzender Jörg Ziegler überbrachte die Glückwünsche des Vereins und dankte Gerhard Junt für seine großen Verdienste um die "Concordia". Schon in jungen Jahren hat der Jubilar als aktiver Sänger im Männerchor Lombach mitgewirkt und übernahm nach kurzer Zeit das Schriftführeramt in der Zeit, als Willi Haug noch Vorsitzender war. Über 20 Jahre war Junt stellvertretender Vorsitzender und übernahm noch 17 Jahre das Amt des Vorsitzenden. Gerhard Junt stellte fest, dass alle aktiven Sänger sich den Abend für das Geburtstagsständchen freigehalten hatten, was er als große Ehre empfand. Er lud seine Sangesfreunde zu einem Umtrunk und einem Vesper ein.