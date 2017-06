Loßburg Spielerisch die Natur entdecken

Eine Zuwendung von knapp 100 000 Euro erhielt Loßburg auch für den zweiten Bauabschnitt. Er beinhaltete den barrierefreien Zugang zum Kinzigsee und eine Neugestaltung einiger Bereiche rund um das Gewässer. Eine Toilettenanlage beim Kinzigsee soll noch gebaut werden. Für den zweiten Bauabschnitt sind im Vermögenshaushalt der Gemeinde Loßburg insgesamt 204 000 Euro angesetzt. Gefeiert wird der Abschluss der Arbeiten im Zauberland an der Kinzig am Samstag, 22. Juli. An diesem Tag steigt von 15 bis 17 Uhr auch das Schulwaldfest. Bürgermeister Christoph Enderle eröffnet das neugestaltete Zauberland offiziell um 17.30 Uhr. Abends treten die beiden Loßburger Bands John and Blues-Friends und Up2date auf. Für Bewirtung sorgt die Gemeinschaftsschule Loßburg.

Am Sonntag, 23. Juli, von 11 bis 17 Uhr ist der Naturparkmarkt im Zauberland am Kinzigsee. Die Auswahl an regionalen Produkten beim fünften Loßburger Naturparkmarkt ist wieder groß. Für musikalische Unterhaltung sorgt ab 11.30 Uhr der Musikverein Loßburg mit einem Frühschoppenkonzert am Kinzigsee. Ab 15 Uhr gibt der Kinderchor Smiley Kids unter Leitung von Waltraud Seidel ein kleines Konzert.

Erlebnisspaziergänge durch das neu gestaltete Zauberland werden ebenfalls angeboten. Lisbeth Mutschler führt eine Kräutererlebniswanderung unter dem Motto "Essbare Wildpflanzen". Treffpunkt ist um 11 Uhr am Infopavillon im Zauberland, die Teilnahme kostenlos. Bei der etwa einstündigen Tour "Waldgeheimnisse im Zauberland" gibt es für Kinder viel zu erforschen, beobachten und entdecken. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Infopavillon im Zauberland. Auch hierbei ist die Teilnahme kostenfrei.

Weitere Informationen: Das Zauberland an der Kinzig ist ganzjährig geöffnet. Der Eintritt ist frei. Parkmöglichkeiten gibt es am Freibad Loßburg und an der Schömberger Straße unterhalb des Loßburger Waldfestplatzes.