Loßburg "Spekulative Preise"

Loßburg. Der Anschluss ans schnelle Internet kostet Loßburg und seine Nachbargemeinden rund 880 000 Euro mehr als geplant. So steht es im aktuellen Bericht zur Bauprüfung der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) mit Sitz in Karlsruhe, wie die Verwaltung bei der jüngsten Sitzung des Loßburger Gemeinderats mitteilte. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute: Die Gemeinden haben die Mehrkosten noch nicht gezahlt mit der Begründung, die Baufirma könne den Mehraufwand nicht belegen.

Der GPA-Bericht nennt als Grund für die Misskalkulation die "spekulativen Preise" der beauftragten Firma Weigand Bau. Diese habe "taktische Einheitspreise" veranschlagt. Die einzelnen Positionen fielen dann teilweise niedriger, teilweise aber auch viel höher aus. Ein Beispiel: Die Baufirma führt in ihrer Berechnung einen hohen Felsanteil im Boden an, was anscheinend die Kosten bei den Bohrarbeiten in die Höhe trieb. "Die Firma kann aber für den Felsgrund bislang keinen Nachweis erbringen", so Bauamtsleiter Jochen Geßler.

Ausstehende Summe noch nicht eingefordert