Loßburg-Wittendorf. "Von Wittenberg nach Wittendorf", so lautet der Titel einer Sonderausstellung zum Thema "500 Jahre Reformation" im Wittendorfer Heimatmuseum. Das Museum mit der Sonderschau ist an jedem ersten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Die Kirchengeschichte in Wittendorf war über die Jahrhunderte von protestantischem Christentum geprägt, wobei auch dort Spaltungen und weitere gläubige Kreise entstanden. Das Reformationsjubiläum ist Anlass für den Heimat- und Museumsverein Wittendorf, in seinem Heimatmuseum im Kornspeicher diesem Thema eine Sonderausstellung zu widmen. Museumsleiter Bernd Stöffler hat alte Bibeln und weitere Gegenstände des kirchlichen Lebens zusammengetragen. Die ehemalige Altarbibel aus der Wittendorfer Kirche hat Kriege und Brände überlebt. Sie ist eine der vielen Bibeln und kirchengeschichtlichen Bücher, die im Museum gezeigt werden.