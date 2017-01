Loßburg Situationskomik und Wortwitz

Loßburg-Wittendorf. Zunächst begrüßte Vereinsvorsitzender Joachim Haas die 280 Gäste und ging auf die Leistungen des Sportvereins ein. Ein besonderer Gruß galt der Laienschauspielgruppe aus Oberiflingen, die im vergangenen Jahr in Wittendorf gespielt hatte. Danach gab Haas die Bühne frei für das Stück "... und morgen kommt der Papst".

Bei der Familie Kapp, Hans mit Ehefrau Andrea und seine Mutter Berta, sind die Weihnachtsvorbereitungen soweit abgeschlossen. Alle freuen sich auf einen schönen Heiligabend. Berta will ständig Musik hören, lässt immer wieder das Lied "Ihr Kinderlein kommet" laufen und stellt immer wieder die Frage: "Wann kommt denn der Papst?". Das nervt die anderen Familienmitglieder. Der Hinweis, dass die Weihnachtsbotschaft des Papsts erst am ersten Weihnachtsfeiertag gesendet wird, vergisst sie immer wieder, sodass sie diese Frage am laufenden Band stellt. Dies ist auch der Grund, warum Hans noch keinen Tannenbaum besorgt hat. Und die letzten waren ihm zu teuer. Als dann noch der Bruder seiner Frau, Werner, kommt und ihn darauf aufmerksam macht, dass er für Andrea noch kein Geschenk hat, wird es turbulent.

Werner, noch Junggeselle, soll endlich eine Frau kennenlernen, und deshalb hat Andrea Arbeitskollegin Luzia eingeladen. Der Sohn von Andrea und Hans, Tobias, ein Polizist, bringt unerwartet eine Freundin – Anna – mit, und das Verwirrspiel geht weiter. Als dann Hans beim Nachbarn im Garten einen Tannenbaum entdeckt, der genau passen würde, und ihn sich ausleihen will, führt das zu Situationen, die das Publikum begeistern. Denn schließlich muss der Polizist wegen Diebstahls eines Tannenbaums in der eigenen Familie ermitteln. Erst gegen eine Zahlung von 800 Euro zieht der Nachbar die Anzeige zurück, ein teurer Baum.