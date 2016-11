Loßburg Sensoren regeln die Durchflussmenge

Loßburg-Unterbrändi. "Vom Abwasserverband waren die Gemeinden Dornhan, Loßburg, Sulz und Horb an dieser Maßnahme beteiligt", berichtete Dornhans Bürgermeister Markus Huber bei der Bauabnahme. Die Stadt Dornhan trägt 50 Prozent der Kosten, Sulz steuert 30 Prozent zu. Den Rest übernehmen Horb und Loßburg, wobei Loßburg mit dem Ortsteil Sterneck rund fünf Prozent der Kosten beisteuern muss.

Das unterirdische Regenüberlaufbecken mit einem Fassungsvermögen von 126 Kubikmetern war bereits 1984 gebaut worden. An dessen Standort mitten im Wald kommen mehrere Abwasserleitungen zusammen. Neu errichtet und auf einer ebenfalls neu gefertigten Betonplatte verankert wurde nun ein Betriebsgebäude aus Holz. Die Anlage ist elektrifiziert und mit einer modernen Mess- und Regeltechnik ausgestattet. Messsensoren berechnen und regeln den Durchfluss des Abwassers. Denn, so lautet die Vorgabe, pro Sekunde dürfen nicht mehr als zehn Liter Abwasser an die Kläranlage in Sulz abgegeben werden. Bis dorthin sind es etwa 15 Kilometer, wobei das Abwasser in einem Kanal in Tiefen von drei bis fünf Metern, zum Teil unter der Glatttalstraße, Richtung Sulz fließt.

Von seinem Dienstsitz in Glatt kann Klärmeister Roland Wößner nun die Anlage im Wühlsbachtal überwachen und Störungen sofort erkennen und beheben. "Das Regenüberlaufbecken 501 hat die Aufgabe, bei Starkregen den Schmutzstoß aufzufangen", erläuterte der Klärmeister. Erneuert wurde eine Fußgängerbrücke über den Wühlsbach mit einer darunter befestigten Abwasserleitung.