Loßburg Seniorenkreis blickt auf 40-jähriges Bestehen zurück

Anlässlich des Jubiläums "40 Jahre Seniorenarbeit in Lombach" trug Vorsitzender Heinz Pfau nicht nur den Jahresrückblick 2016, sondern auch eine Chronik vor, die im Jahr 1976 begann. Damals wurde der Seniorenkreis Lombach im Hotel Zollernblick gegründet. Initiatoren waren Else Veith mit ihrer Schwester Frau Schall, die alle Lombacher Bürger im Alter ab 60 Jahren in das Hotel Zollernblick einluden, um den Seniorenkreis aus der Taufe zu heben. Etwa 35 Personen folgten der Einladung.

Heinz Pfau seit gut zehn Jahren an der Spitze

Else Veith leitete bis zu ihrer Krankheit im Jahr 1994 den Lombacher Seniorenkreis. Mit Karl Lutz fand sie einen Nachfolger, der ebenfalls seine ganze Kraft dem Seniorenkreis widmete. Karl Lutz starb 1997 im Alter von 69 Jahren.

Nach langer Suche nach einem Nachfolger erhielt dann ein Team um Marianne Lutz, Rösle Eisele, Lina Guhl und Otto Pfau bis zum Jahr 2005 den Seniorenkreis am Leben.

Dann wurde wieder ein Nachfolger gesucht. Heinz Pfau, der sich gerade im ersten Rentenjahr befand, wurde zum neuen Leiter für den Seniorenkreis bestimmt. Oberstes Gebot im Seniorenkreis ist die Geselligkeit und Unterhaltung. Dazu sind neben den Seniorennachmittagen die Ausflüge bestens geeignet.

Nach einigen Gedichten und verschiedenen Weihnachtsliedern gab Heinz Pfau noch die Termine für das nächste Jahr bekannt, bevor die Feier mit einer Bescherung für die Besucher ihren Abschluss fand.