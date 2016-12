Die Gemeinschaftsschule Loßburg bekam Besuch von ihrer französischen Partnerschule aus Anse. Außergewöhnlich groß war die Gruppe mit 28 Schülern, die in Loßburg und seinen Teilorten untergebracht war. Es gab ein vielseitiges Programm an der Schule. Zudem unternahm die Gruppe Ausflüge zu den Vogtsbauernhöfen (Bild) in Gutach und in die Freudenstädter Experimenta. Foto: Schule