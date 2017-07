Loßburg Rat stimmt Kirchenparkplätzen zu

Loßburg. Demnach sollen entlang der Peterzeller Straße fünf befestigte Parkplätze quer zur Fahrbahn entstehen, drei weitere an der Alten Dorfstraße parallel zur Fahrbahn. Ein notwendiger Schritt, wie die Gemeindeverwaltung befand – hat die Kirchengemeinde doch bislang keine offiziellen Parkplätze. Besucher parken häufig auf der Straße. Die Parkplätze sind allerdings nur ein Nebeneffekt. Denn eigentlich wurde das Grundstück gekauft, um eine barrierefreie Zufahrt zur evangelischen Kirche zu ermöglichen. Nicht nur Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer haben das Nachsehen, wenn sie zur Kirche möchten. Es gibt noch weitere Nachteile. Denn auch Utensilien – beispielsweise für das Kirchplatzfest –­ müssen zu Fuß über 30 Stufen hochgetragen werden. Das interessierte zur Bauzeit der Kirche Anfang des letzten Jahrhunderts noch niemanden – heute ist es ein wichtiges Thema.

Ursprünglich hatte eine Gartenbau- und Landschaftsarchitektin einen Entwurf vorgelegt, der eine Rampe mit kühner Doppelkurve auf dem noch brachliegenden Grundstück vorsah, berichtete Bauamtsleiter Erich Günter. Das sei freilich eine teure Lösung und nach vielen Diskussionen von der Kirchengemeinde wieder verworfen worden. Aktuell liegt den Plänen eine einfache Zufahrt gegenüber der Alten Dorfstraße Nummer 6 unter Mitnutzung einer bereits vorhandenen Böschung zugrunde. Mit nur sieben Prozent Steigung könne sie nach Ansicht der Gemeindeverwaltung als barrierefrei gelten. Allerdings müssen dafür drei Meter vom hintersten Ende der denkmalgeschützten Kirchenmauer weichen. Eine entsprechende denkmalschutzrechtliche Genehmigung war, so Günter, umstritten, liege aber seit 31. Mai vor. "Das war so schon immer unser Vorschlag", kommentierte der Bauamtsleiter die aktuell vorgesehene Zufahrt. Auch die Ortschaftsräte hätten diese Lösung von Anfang an favorisiert.

Der Gemeinderat erteilte dem Vorhaben einstimmig seine Zustimmung. Gemeinderat Bernhard Ruoff (SPD) hakte jedoch nach, inwieweit die geplanten Stellplätze auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stünden. Ein Teil sei auf öffentlichem Grund, ein Teil auf Privatgrund der Kirchengemeinde, erläuterte Erich Günter. Damit die privaten Parkplätze außerhalb der Kirchenzeiten von der Öffentlichkeit mitgenutzt werden können, könne er nur auf die Großzügigkeit des Eigentümers hoffen.