Loßburg Prächtige Gespanne zu bestaunen

Am Samstag, 24. September, werden ab 10.30 Uhr die Schweren Warmblüter und Hengste vom Landgestüt Moritzburg präsentiert.

Ab 12 Uhr werden etwa 40 Traditionsgespanne – vom Ein- und Zweispänner über Tandems, Dreispänner und Vierspänner bis zu sogenannten Coaches – von drei internationalen Richtern bewertet und kommentiert. Die Teilnehmer kommen aus sechs Nationen.

Auch in diesem Jahr werden die edlen Gespanne auf ihrer Rundfahrt in Loßburg am Kinzighaus Halt machen. Am Samstag zwischen 13.15 und 16 Uhr können die prächtigen Kutschenpferde und die stilvollen Wagen dort bestaunt werden.