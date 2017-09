Loßburg Offen für alle Sparten des Gesangs

Waltraud Seidel, gebürtige Alpirsbacherin, hat in Trossingen Klavier und Flöte studiert, sie war an der Musikschule Alpirsbach als Lehrerin. Seit der Privatisierung der Schule vor zehn Jahren leitet sie die Schule – ehrenamtlich. 1995 übernahm sie den Kinder- und Jugendchor Loßburg und merkte, dass 16-Jährige sich dafür zu alt und für Liederkränze zu jung fühlen. Im ganzen Kniebis-Nagold-Gau gab es kein entsprechendes Angebot für diese Altersgruppe. Waltraud Seidel schuf es 1997 mit anfänglich zwölf jungen Frauen. "Gaujugendchor" klang aber zu antiquiert. Es wurde "No Limits" daraus, und mittlerweile singen 36 junge Frauen darin, geführt und begleitet seit 20 Jahren von Waltraud Seidel.

