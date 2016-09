Loßburg Nun für die Zukunft gerüstet

Der Anbau kann auch als Aufenthalts- und Schulungsraum für die derzeit 18 aktiven Mitglieder des Oertsvereins genutzt werden. Finanziell wurde das Projekt durch Sponsoren und die Gemeinde Loßburg unterstützt. Nachdem bereits im Spätsommer vergangenen Jahres der Umzug vom bisherigen Standort im Feuerwehrhaus in das neue Heim stattfand, wurde nun die Einweihung mit zahlreichen Gästen gefeiert. "Schön, dass die Bude voll ist", freute sich Ortsvereinsvorsitzender Frank Vogel im Beisein von Bürgermeister Christoph Enderle, zahlreichen Gemeinderäten, Vertretern des Kreisverbandes, Handwerkern und den Mitgliedern benachbarter Hilfsorganisationen.

Warum man sich als Ortsgruppe dafür entschieden habe, rund 80 000 Euro inklusive unzähliger ehrenamtlicher Arbeitsstunden für eine Garage zu investieren, wobei die Gemeinde zehn Prozent schultern musste, schilderte der Vorsitzende: Seit 2007 suchte der Verein zusammen mit dem damaligen Bürgermeister Thilo Schreiber nach einer Lösung für eine eigene Unterkunft. 2013 sei der Platzbedarf bei der Feuerwehr immer akuter geworden, sodass zusammen mit dem neuen Bürgermeister die Planung begonnen wurde. "Zwar hatte der Ortsverein durch sein sparsames Wirtschaften eine stattliche Summe angespart, doch um den Garagenbau zu realisieren, reichte es noch nicht", sagte Vogel.

Kräftig rührten die Mitglieder die Werbetrommel. Bei Veranstaltungen animierten sie die Bürger, Bausteine in Form von Legosteinen zu erwerben. "Am Ende waren wir überrascht, dass wir so viel Unterstützung bekommen haben." Den vielen Helfern und Sponsoren, dankte Vogel "für den sehr gelungenen Bau".