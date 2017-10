Loßburg-Wittendorf. "Sei hier Gast" lautet das Motto beim großen Konzert zum 20-jährigen Bestehen des Chors "No Limits". Es beginnt am Samstag, 14. Oktober, um 19 Uhr in der Laiberghalle in Wittendorf. Die "No Limits" sind bekannt dafür, immer etwas Neues aus dem musikalischen Hut zu zaubern, heißt es in der Konzertankündigung. Auch das Ballett-Institut Leandra Hagedorn aus Freudenstadt beteiligt sich an der Gestaltung des Abends. Karten für das Konzert gibt es im Vorverkauf für zehn Euro bei der Volksbank Loßburg und im Musikhaus Rudert in Freudenstadt.