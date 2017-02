Loßburg Neuer Besitzer – bisherige Nutzung

Loßburg. Das dreistöckige Haus in der Alpirsbacher Straße 2 in Loßburg hat in den vergangenen Jahren immer wieder Schlagzeilen gemacht – durch seinen früheren Besitzer, einen 73-jährigen Rentner, der durch den "Hundestreit" bekannt geworden war. Der Senior kann dort auch künftig weiter wohnen. Allerdings wird er, so Bürgermeister Christoph Enderle, Miete zahlen müssen – wie die Bewohner anderer gemeindlicher Wohnungen auch. Die Gemeindeverwaltung stehe mit dem Mann deshalb in Kontakt.

Der Senior, der sich als "Reichsdeutscher" bezeichnet, hatte einst dem früheren Loßburger Bürgermeister Thilo Schreiber und anderen Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung das Leben schwer gemacht und geriet wiederholt mit dem Gesetz in Konflikt. Vor Kurzem wurde er vom Landgericht Rottweil wegen wiederholten Fahrens ohne Führerschein zu einem halben Jahr Haft ohne Bewährung verurteilt. Er hat Revision beim Oberlandesgericht angekündigt.

Im Januar hat der Loßburger Gemeinderat nun einen Teilabriss des Gebäudes beschlossen. Das Wohnhaus ist davon nicht betroffen, es geht um den Anbau. Genauer: Was davon übrig geblieben ist. Denn vor gut sechs Jahren wurde auf Anordnung des Landratsamts der frühere Stall neben dem Gebäude bis auf das Erdgeschoss abgebrochen. Von dem Stall war, so die Behörde, eine akute Gefährdung für Personen ausgegangen. Zuvor hatte eine Abrissfirma bereits einen baufälligen Schuppen auf dem Anwesen an der Bundesstraße 294 dem Erdboden gleichgemacht – ebenfalls auf Anordnung des Landratsamts.