Loßburg Neue Zufahrt zum Gewerbegebiet

Loßburg-Betzweiler. Anfang November wurde eine weitere wichtige Baumaßnahme, eine neue Zufahrt zum Gewerbegebiet Betzweiler, in Angriff genommen, teilt die Gemeinde Loßburg mit. Die ausführende Baufirma hat bereits die Zufahrtstrasse freigelegt, ebenso ist die Straßenverlegung der Kreisstraße 4749 (Peterzeller Straße) in Richtung Betzweiler sichtbar. Die Gemeinde investiert in die neue Gewerbegebietszufahrt rund 500 000 Euro.