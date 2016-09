Loßburg Neue Gesichter im HGV-Vorstand

Wie in anderen Kommunen gibt es auch im Bereich Loßburg immer mehr leer stehende Geschäfte. Enderle sagte, dass die Gemeinde in einer Bringschuld sei, ein Einzelhandelskonzept zu entwickeln, was auch noch umgesetzt werde. "Ich lege Wert auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Handwerk, dem Einzelhandel und den Unternehmen. Wenn es Wünsche zu Standorten oder Erweiterungen gibt, hat die Kommune immer ein offenes Ohr und ist bemüht, Lösungen zu finden", erklärte der Bürgermeister, der dem HGV viel Erfolg bei den einzelnen Maßnahmen wünschte. Schriftführer Benjamin Becht erinnerte an die Aktivitäten des vergangenen Jahrs. Besonders erfolgreich gewesen seien die Anzeigenaktion "Standort der Ideen" und der dritte Handwerkertag im Kinzighaus. Durchaus Positives vermeldete auch Kassiererin Christina Jäkle, für die es ein Lob von den Kassenprüfern für die gute Kassenführung gab.

Sabine Becht nahm die Ehrung der ausscheidenden Vorstandsmitglieder vor. Andreas Merz, Gründungsmitglied und lange Zeit stellvertretender Vorsitzender, erhielt einen Geschenkkorb. Hartmut Eberhardt, der ebenfalls sechs Jahre im Vorstand aktiv war, sowie Stefan Schaufler als langjährige zweiter Kassierer erhielten Präsente. Die Vorsitzende dankte allen für die gute Zusammenarbeit.

Bei den Wahlen wurde als stellvertretender Vorsitzender Jens Schwesig und als zweiter stellvertretenden Vorsitzender Sascha Kalmbach einstimmig gewählt. Zur Wiederwahl stellte sich Christina Jäkle als erste Kassiererin, als zweite Kassiererin stellte sich Petra Fliegans zur Wahl. Als Kassenprüfer waren Oliver Wendel und Klaus Schwab wieder zur Wahl angetreten. Alle Wahlen erfolgten einstimmig. Als neues Beiratsmitglied wurde Karin Schmid einstimmig gewählt.

Vorsitzende Sabine Becht gab einen Ausblick auf anstehende Aktivitäten und ging auch darauf ein, dass es immer mehr Leerstände von Geschäftsräumen gibt, mit all den Problemen vor allem auch für ältere Mitbürger. Zumindest der optische Eindruck dieser Geschäfte könne verbessert werden, zum Beispiel durch dekorativere Gestaltung der Schaufenster. Am 12. August 2017 sind wieder vermehrt Sternschnuppen zu sehen. Das soll mit entsprechenden Aktivitäten bei einer Sternschnuppennacht am Vogteiturm oder am Kinzig-see gefeiert werden.

Der HGV begeht in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Es ist geplant, für die Mitglieder im November ein vorweihnachtliches Zusammensein mit einem gemütlichen Abendessen zu veranstalten. Im Jahr 2018 ist wieder eine Gewerbeschau vorgesehen. Dazu sollen in den kommenden Sitzungen die Vorbereitungen getroffen werden.