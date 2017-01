Loßburg. Die Fasnetssaison 2017 wird am Freitag, 6. Januar, mit dem Maskenabstauben und der Taufe der neuen Mitglieder der Narrenzunft Loßburg auf dem Loßburger Marktplatz eingeläutet. Ab 14 Uhr werden die Masken der Schlossberghexen und Kinziggeister abgestaubt. Danach werden die neuen aktiven Mitglieder getauft. Für die Taufbrühe stehen allerlei Zutaten bereit die von den zuschauenden Kindern direkt vor Ort in die Brühe gegeben werden können. Auch der Loßburger Hexentanz und der Kindertanz der Loßburger Junghexen fehlen nicht. Für musikalische Begleitung sorgt die Guggamusik Hexaheuler aus Freudenstadt. Eine Opening-Party im Kinzighaus schließt sich an. Der Eintritt ist frei.