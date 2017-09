Loßburg Nahwärmenetz nimmt Gestalt an

Loßburg. Die geplante Nahwärmeversorgung ermögliche den Bürgern in Loßburg, ihre Haushalte mit kostengünstiger und preisstabiler Wärme zu versorgen und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Mit dem Projekt "Nahwärme Loßburg" hat sich die Gemeinde im vergangenen Jahr bei dem Wettbewerb für das Förderprogramm "Klimaschutz mit System" beworben und wurde im November als Gewinner von Umweltminister Franz Untersteller ausgezeichnet. Das Förderprogramm "Klimaschutz mit System" wird mit Mitteln der Europäischen Union aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung finanziert und mit Landesmitteln ergänzt. Ende Juli ist der Zuwendungsbescheid bei der Gemeinde eingetroffen. Somit können die Baumaßnahmen nun beginnen. Insgesamt beläuft sich die Fördersumme auf rund 1,4 Millionen Euro. Das geplante Nahwärmenetz wird dabei mit rund einer Million Euro gefördert, die Wärmeerzeugung aus Holzheizung und Blockheizkraftwerken mit 407 692 Euro. In Loßburg soll, ausgehend vom Schulzentrum, eine Nahwärmeversorgung errichtet werden. Dabei wird ein Wärmenetz mit einer Gesamtlänge von rund 4500 Metern in den angrenzenden Wohngebieten verlegt. Auch das bestehende Wärmenetz um das Rathaus und das Neubaugebiet werden in das Gesamtkonzept integriert.

Die Wärmeerzeugung erfolgt über Erdgas-Blockheizkraftwerke, die gleichzeitig Strom und Wärme erzeugen, und über eine Holzhackschnitzelheizung. Die Blockheizkraftwerke werden in bestehende Heizräume der Grundschule integriert. Die Holzheizung wird in einem Anbau an das Schulzentrum untergebracht und mit Holz aus der Region versorgt. Als Absicherung stehen zudem fossil befeuerte Zusatzkessel zur Verfügung.