Loßburg Nachwuchskletterer im Donautal

Die 15- bis 20-jährigen Jugendlichen können bei solchen erlebnisreichen Unternehmungen positive Erfahrungen sammeln: Sie erleben sich selbst als erfolgreich und stark, so das Kinderheim Rodt in einer Pressemitteilung. Ein Teil der Kletterer übte schon seit Monaten an der Kletterwand des Deutschen Alpenvereins in Freudenstadt und absolvierten erfolgreich den Kletterschein Vorstieg.

Übernachtet wurde auf dem Jugendzeltplatz beim Jägerhaus im Donautal, mit dem Schlafsack auf der Wiese direkt neben Fluss und Feuerstelle. Die Nacht am Feuer wurde zu einem eindrücklichen Erlebnis. "Mann war das kalt und nass!", war der Kommentar der 15-jährigen Carol Ann beim Frühstück. Schon beim Abendessen am Grillfeuer wurde es interessant, hatten doch die Erlebnispädagogen Bernd Heinzelmann und Andreas Heim das Motto ausgegeben, dass "jeder zum Essen mitbringen solle, was er denkt, was nötig ist". Begleitet wurde die Gruppe von dem Bundesfreiwilligen Alessio Weimer.