Loßburg. Die SpVgg Loßburg präsentiert in ihrer Veranstaltungsreihe am Samstag, 18. November, ab 19.30 Uhr im Sportheim Ulrich Kober vom Koberhof in Wittendorf. Die Veranstaltung ist eine Kombination aus einem Vortrag darüber, wie hochwertige landwirtschaftliche Produkte erzeugt werden, und einer anschließenden Verkostung. Kober bewirtschaftet in Wittendorf einen landwirtschaftlichen Betrieb mit langer Tradition. Ulrich Kober hat den Hof zu einem reinen Geflügelbetrieb umstrukturiert. Das Futter für seine Tiere stellt er selbst her. Die Tiere werden auf dem Hof aufgezogen und im eigenen Schlachthaus geschlachtet und zerlegt. Anmeldungen sind per E-Mail an info@spielvereinigung-lossburg.de möglich.