Loßburg Musik mit Herz und viel Fantasie

Thomas Loefke führte gewitzt und augenzwinkernd durch den Abend. Mit kurzen Geschichten erläuterte Maire Breatnach den Inhalt einiger Lieder. Kompositionen von den Färöer-Inseln, mal balladenhaft, mal ausgelassen, bezauberten ebenso wie der traditionelle Jig oder Hornpipe. Liebeslieder und Geheimnisvolles aus der keltischen Mythologie kamen auch zu Gehör. Auf Gälisch sang Maire Breatnach ein fröhliches Volkslied, wobei die Gäste sichtlich gerne den Refrain mitsangen. Beim Tanzlied "The Rights of Men" bestach der unverwechselbare Klang der Melodie. Ein keltisches Lied erzählte von der Liebe eines Mannes, der heiraten möchte, aber nicht genug Geld hat. Hier bezauberte Maire Breatnach nur mit Mikrofon und Stimme. Mit "Gib mir deine Hand zur Versöhnung" war ein Lied umschrieben, das seine Wurzeln im 17. Jahrhundert hat. Die samtartige Altstimme der Interpretin konnte sichtlich begeistern. Man hätte eine Stecknadel fallen hören können – so still war es im Saal, wenn Maire Breatnach sang.

Geige bleibt immer das dominante Instrument

Mit zahlreichen selbst arrangierten Stücken, die von Herz und Fantasie zeugten, gelang es den Musikern, die sagenhafte Welt Irlands im Bürgerhaus erlebbar zu machen. Neben flotten Folksongs und Instrumentals waren es insbesondere die poetischen Balladen, die in den Bann zogen. Geige und Harfe ergaben eine reizvolle Verbindung, wobei die Geige immer das beherrschende Instrument blieb.

Viel Beifall gab es für die Künstler, die sich mit dem gälischen Song "Tor Mor" bedankten – ein Lied von Thomas Loefke über den Vogelfelsen auf Tory Island.