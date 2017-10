Die schönsten Plätze im Schwarzwald mit dem Motorrad entdecken, das können Biker zum Saisonabschluss am Sonntag, 22. Oktober. Die 150 Kilometer lange Tour mit Bürgermeister Christoph Enderle startet um 9 Uhr am Kinzighaus in Loßburg. Geboten wird eine Runde über hügelige Hochebenen des Schwarzwalds zur Zollernalb und zurück nach Loßburg durch kurvenreiche Täler. Auf dem Weg ist eine Einkehr vorgesehen. Anmeldungen sind bei der Loßburg Information unter Telefon 07446/ 95 04 60 oder per E-Mail an lossburg-information@lossburg.de möglich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Foto: Stumpf