Loßburg Modellwechsel bei den Straßenlaternen

"Das ist einfach eine andere Lampe", begründete Bauamtsleiter Erich Günter die Wahl des Modells. Mit nur einer Schraube lasse sich die Leuchteinheit austauschen. Früher habe man mit hohen Kosten ganze Lampen einschicken müssen, wenn sie ihren Dienst nicht mehr getan hätten.

Günter: Bereits gute Erfahrungen gemacht

Gute Erfahrungen habe man mit der neuen Laterne bereits im Bereich des Kinderhauses gemacht. So möchte der Bauhof diesen Typ zum künftigen Standard in Loßburg machen. Ähnliche Modelle wurden etwa in Wittendorf im Neubaugebiet Kalkofen oder im Lombacher Baugebiet Steinge-Häglen verwendet.