Loßburg Mit Vollgas auf dem Rasentraktor

Loßburg-Büchenberg. Knapp 20 Meldungen von Teams aus Loßburg und Umgebung liegen dem Verein mittlerweile vor. Fünf neue Traktoren gehen dieses Jahr an den Start. Drei Boliden aus Calw, ein Traktor aus Moers im Ruhrgebiet und sogar ein Team aus der Schweiz wollen in diesem Jahr am Rennen mitmischen.

Das Ziel: Vor Lars Hampe durchs Ziel fahren

Mit dabei ist neben den örtlichen Größen auch wieder das Einmann-Team aus Heidelberg. Es werde mit Sicherheit eine interessante Rennveranstaltung, verspricht der Verein. Mehrere Fahrer würden darauf brennen, vor dem viermaligen Sieger Lars Hampe vom Team Lengert Racing durchs Ziel gehen. Zu den Regeln: Die Zeit vom Qualifying legt den Startplatz für das erste der drei Rennen á 20 Minuten fest. Wer am Ende die meisten Runden gefahren hat steht ganz oben. Die Besten haben dann etwa 100 Runden hinter sich und insgesamt etwa 40 Kilometer "Rasen gemäht".