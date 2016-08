Loßburg Mit Nachdruck für weitere Straßenprojekte

Bezüglich der Umgehung in Loßburg war man einhellig der Meinung, dass diese aus städtebaulicher und wirtschaftlicher Sicht keinen Aufschub dulde. Der Durchgangsverkehr habe in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen, die Verkehrsbelastung sei daher unzumutbar geworden.

Gemeinde hat bereits 60 Prozent der Grundstücke erworben

Allein der Verkehr, der durch die Firma Arburg mit ihren mehr als 2000 Mitarbeitern entstehe, müsse besser abgewickelt werden können. Durch die Einrichtung einer 40-Kilometer-Zone auf der Bundesstraße 294 sei zwar eine geringere Lärmbelästigung erreicht worden, die Autoabgase blieben dadurch aber auch länger im Ort hängen, so Bürgermeister Christoph Enderle. Die Umfahrung dürfe aber auch nicht zu weit entfernt vom Ort sein, forderte der Bürgermeister.

Die Gemeinde könne eine Planung vorlegen und habe bereits 6o Prozent der für den Trassenbau benötigten Grundstücke erwerben können, so Enderle.

Auch Bürgermeister Michael Ruf aus Baiersbronn setzte sich vehement für eine Aufnahme der Straßenbaupläne in Baiersbronn in den vordringlichen Bedarf des BVWP ein. Es habe dazu ebenfalls jahrelange Planungen und zahlreiche Diskussionen mit den Bürgern gegeben. Baiersbronn benötige im Mutterort eine Tunnellösung, ebenso der Ortsteil Schwarzenberg, in dem große Hotels direkt an der Bundesstraße liegen. Bürgermeister Ruf prognostizierte zudem, dass nach Fertigstellung des Freudenstädter Tunnels der Verkehr in Baiersbronn noch zunimmt.

Dass die straßenbaulichen Anliegen Baiersbronns im Bundesverkehrswegeplan überhaupt nicht mehr auftauchen, bezeichnete der Bürgermeister als "komplette Kata­strophe". Landrat Klaus Michael Rückert hob hervor, dass Baiersbronn "das touristische Herz" Baden-Württembergs sei und man sorgfältig auf die Belange von Gästen zu achten habe.

Steffen Bilger hatte sich während der verschiedenen Statements in der Absicht, die Anliegen der beiden Gemeinden in Berlin zu vertreten, viele Notizen gemacht und wurde auch noch mit umfangreichen schriftlichen Unterlagen der Gemeinden versorgt, die er mit Hilfe seiner Mitarbeiter schnellstens durchzuarbeiten versprach.

Fuchtel versprach abschließend, alle neuen Argumente in den anstehenden Besprechungen im Bundestag zu vertreten und noch einzubringen, was an neuen Argumenten hinzugekommen sei.