Loßburg Mit Lyrik und Löwenzahn-Smoothie

Loßburg. "Heute morgen war es mir nicht zum Lachen", gestand Karin Armbruster, Leiterin der Loßburg Information. Denn um ein Haar wäre nach einer Nacht Dauerregen der Naturparkmarkt zwischen Freibad und Zauberland an der Kinzig buchstäblich ins Wasser gefallen. So aber hatte der Himmel doch noch ein Erbarmen. Denn ab Mittag lockte schönster Sonnenschein. Nur zwei der rund 30 Marktbeschicker auf drei Terrassen hatten angesichts des Wetters kehrtgemacht. Und die teilweise doppelt zugeparkten Zufahrtsstraßen dokumentierten reges Besucherinteresse. Originalität und Individualität aus der Region war gefragt. So gab es Marmeladen, Honig, Wurst und Käse, Wein und Schnaps, Ziegenprodukte oder gleich ein Abo für die Biokiste – alles naturnah und aus der Region.

Joachim Schindler aus Ehlenbogen etwa bot selbstgezüchtete Räucherforellen an. Der Carmelittenhof aus 24- Höfe setzt auf Permakultur mit Effektiven Mikroorganismen – und was zur Selbstversorgung nicht gebraucht wird, kommt verarbeitet auf den Markt. Auch Tiere wie neuseeländische Schweine helfen bei dieser Bewirtschaftungsform: "Vorne der Pflug, und hinten kommt der Dünger raus", schmunzelte Christoph Raetzer. Die evangelische Kirchengemeinde hatte eigens ihr Erntedank-Gemeindefest auf den Naturparkmarkt verlegt. Sie bot Kaffee und Kuchen und einen Weltladen.

"Ich kenn’ das gar nicht anders", pries Paula Herr ihren Rohmilchkäse an – ihrer Überzeugung nach viel gesünder als Pasteurisiertes. "Lyrik aus eigener Feder" und "Tengelchen" – Engel mit Hörnern und Fledermausflügeln aus Gips – gab es bei Rosemarie Volz. Und einen echten Löwenzahn-Smoothie, der nach Wiese und Apfel schmeckte, konnte man beim Stand der Oberen Mühle aus Betzweiler schlürfen.