Loßburg Messebilanz: voller Stand, beste Stimmung, exzellente Geschäfte

Praktisch pausenlos mit Kunden und Interessenten im Gespräch waren die Arburg-Experten, die an einer separaten Station die Funktionalitäten der neuen Gestica-Steuerung im "Look-and-Feel" smarter mobiler Endgeräte vorstellten. Die Resonanz auf das neue Maschinendesign und die neue Steuerung war durchweg sehr positiv, teilt das Unternehmen weiter mit.

Als dritten Höhepunkt präsentierte Arburg ein neues Industrie-4.0-Praxisbeispiel, das speziell auf die Belange der Spritzgießbranche zugeschnitten ist. Für eine variantenreiche Serienfertigung wurden dabei Kundenwünsche online in den laufenden Spritzgießprozess eingebunden. Eine kompakte Turnkey-Anlage produzierte "on demand" von Schuss zu Schuss flexibel Spannseile in verschiedenen Längen, Farben und Endstück-Kombinationen. Der Messebesucher gab die gewünschte Spannseil-Variante direkt an einem Terminal ein, und der Auftrag wurde direkt an die zentrale Selogica-Maschinensteuerung übertragen. In der industriellen Praxis sei eine solche variantenreiche Serienfertigung etwa für die Kabelkonfektionierung in der Automobilindustrie prädestiniert, so das Unternehmen.

Auf der Fakuma interessierten sich auch viele Spritzgießkunden für die additive Fertigung mit dem Freeformer von Arburg. Dieser verarbeitete auf der Messe erstmals das teilkristalline Standard-PP (Moplen) und ein speziell dafür entwickeltes Stützmaterial additiv zu Funktionsbauteilen.

Mit zahlreichen Turnkey-Anlagen wurden anspruchsvolle Kunststoffteile vollautomatisiert gefertigt, etwa Lenkradblenden für den Automobilsektor oder Becher für die Verpackungsindustrie. In einer Zykluszeit von weniger als 1,9 Sekunden produzierte eine Hochleistungsspritzgießmaschine vier gelabelte Becher mit 0,32 Millimetern Wandstärke – inklusive deren Verpackung in Kartons. Somit lag die Produktionsleistung bei 7700 Bechern pro Stunde.

Auch in Sachen Service stellte Arburg zahlreiche Lösungen vor. Dazu gehörten die Zustandsüberwachung ("Condition Monitoring"), die vorausschauende Wartung ("Predictive Maintenance"), das Fernwartungs-Tool für einen schnellen, effizienten und sicheren Online-Support und das neue Leitrechner-Modul "Mobile Maintenance" für Wartung und Instandhaltung.

Der Arburg-Auftritt habe eindrucksvoll die Bedeutung der Fakuma widergespiegelt, die in diesem Jahr ihre 25. Auflage feierte, so das Unternehmen. Arburg ist nicht nur traditionell der größte Aussteller, sondern auch Mitbegründer der Kunststofffachmesse am Bodensee.