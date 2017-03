Loßburg Mehr als 6700 Gäste besuchen Arburg-Technologie-Tage

"Für unsere jährlichen Technologie-Tage setzen wir alle Hebel in Bewegung, um unseren geladenen Gästen einen umfassenden Überblick über das Produktprogramm, Trends in der Kunststoffverarbeitung und innovative Anwendungen zu geben", so Michael Hehl, geschäftsführender Gesellschafter und Sprecher der Arburg-Geschäftsführung. Viele Mitarbeiter und Auszubildende seien in das "einzigartige Branchenevent" eingebunden gewesen. "Unsere Kunden schätzten die einzigartige Atmosphäre, nutzten intensiv die Gelegenheit, mit unseren Experten ins Gespräch zu kommen, und nahmen am Ende des Tages wichtige Impulse für ihre eigene Fertigung mit", resümiert Hehl.

Ein Publikumsmagnet war dem Unternehmen zufolge der neue hybride Allrounder 1120 H. Nach der Premiere auf der Weltleitmesse K 2016 boten die Technologie-Tage erneut Gelegenheit, die neue Großmaschine in Augenschein zu nehmen.

Im Bereich Arburg-Kunststoff-Freiformen (AKF) waren insgesamt acht Exponate zu sehen, davon fünf im neuen Arburg-Prototyping-Center.