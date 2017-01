Loßburg Marie Silzle verteidigt ihren Titel aus dem vorigen Jahr souverän

Die elf Teilnehmer bei den Jungen spielten in vier Gruppen. Bis ins Halbfinale schafften es Marcel Haag, Tim Bader, Simon und Lukas Weigold. Das erste Halbfinale gewann Marcel Haag mit 3:0 gegen Tim Bader, im zweiten Halbfinale behielt Simon Weigold mit 3:1 gegen Lukas Weigold die Oberhand. Zum fünften Mal trafen Simon Weigold und Marcel Haag aufeinander. In einem packenden Finale setzte sich Marcel Haag knapp mit 3:2 durch.

Der Nachwuchs spielte in einer Dreier- und einer Vierergruppe. In der ersten Gruppe setzte sich Luca Lang souverän durch. In der zweiten Gruppe schaffte Matthias Blumenstock eine Überraschung und wurde Gruppensieger vor Maik Tolstov. In einer umkämpften Partie schaffte es schließlich Luca Lang mit 3:2 gegen Maik Tolstov ins Finale. Im zweiten Halbfinale setzte sich Matthias Blumenstock mit 3:1 gegen Fabian Thiele durch. Im Finale wurde Luca Lang seiner Favoritenrolle gerecht und konnte sich mit einem 3:0 gegen Matthias Blumenstock den Vereinsmeistertitel sichern.

Bei der Doppel-Konkurrenz spielten Jungen, Mädchen und Nachwuchs gemeinsam. Die Paarungen wurden ausgelost. Im ersten Halbfinale setzte sich Johannes Ring und Jonas Schmider gegen Tim Bader und Jenny Beilharz durch. Das zweite Halbfinale gewannen Simon Weigold und Fabricio Duffner gegen Marie Silzle und Matthias Blumenstock. Vereinsmeister im Doppel wurden Simon Weigold und Fabricio Duffner.