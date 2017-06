Loßburg Manfred Hauser zum Ehrenbürger von Harta ernannt

"Für einen Basiskontakt zwischen Gemeinden muss man bei den Kindern anfangen", ist der aus Burladingen auf der Alb stammende rüstige Pensionär überzeugt, der sich freut, in diesem Sommer 30 Jahre Loßburger zu sein. Keine fünf Jahre hatte es gedauert, da wurde er 1992 zur Kandidatur für den Gemeinderat aufgefordert. "Ich bin so einer, der mit den Leuten schwätzt", sagt Hauser. Das trägt in Loßburg wie in Harta Früchte.