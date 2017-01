Loßburg Loßburger mit Blues im Blut

Loßburg. Blues im Blut zeigten Hartmut "Hardy" John und seine Freude vor rund 150 Zuhörern von Kleinkind bis Senior im Loßburger Kinzighaus von der ersten Minute an, als sie mit jazzigen Klavierakkorden und knackiger Rockgitarre noch einen letzten Soundcheck machten.

Danach ging es mit viel Piano, E-Gitarre und gleichmäßigen Rhythmen von Klassiker zu Klassiker. Michael Weller als "musikalisches Adoptivkind" der Band John and Blues-Friends gab mit dem Saxofon den Songs noch eine besondere Farbe. Und schon bald bewegten sich selbst die Mitarbeiter von Förderverein Loßburger Bäder rhythmisch im Takt, während sie Würstchen und Getränke verkauften. Auch in den Sitzreihen auf der Empore zeigte sich Freude pur.

Als "Ur-Blues" aus den 30er- und 40er-Jahren bezeichnete Sänger John Stücke wie "Key to the Highway". Bald kam man mit "Route 66" zu den Rolling Stones. Bei "Love in wain" griff John zur Mundharmonika und unterstrich so genial die traurige Abschiedsstimmung auf dem Weg zum Bahnhof. Gitarrist Peter Huber wechselte sich mit Hartmut John in Gesang und Moderation ab – und so manches Mal wurde es auch zweistimmig.