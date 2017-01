Loßburg Lena Odenthal fröstelt in Ödenwald

Zum Drehstart gestern früh herrschten in Loßburg mehr als zehn Grad minus. Die Schauspieler suchten in der Drehpause etwas Wärme in den Produktionsfahrzeugen. Harter Job, aber zur Szene passte es: Kopper und Odenthal haben sich im Wald verfahren. Selbst die Natur schien mitzuspielen. Nebel und ein bleigrauer Himmel hingen über dem Schwarzwald, der tags zuvor noch wie im Wintermärchen in der Sonne geleuchtet hatte.

Eigentlich ermittelt das langjährige Kommissare-Duo Odenthal/Kopper in Ludwigshafen in der Pfalz. In der Geschichte, die momentan noch den Arbeitstitel "Waldeslust" trägt, sind die beiden aber offiziell auf Dienstreise – zur Fortbildung. In dem etwas heruntergekommenen Hotel, das seine besten Zeiten schon hinter sich hat, stoßen sie auf Einmachgläser, in denen Teile einer alten Leiche aufbewahrt sind. Von diesem Moment an ermitteln sie auswärts.

Der einstige Gasthof Adrionshof gibt die passende Kulisse ab

Auf der Suche nach einer passenden Drehkulisse wurde die SWR-Mannschaft im Weiler Ödenwald, der zu Loßburg gehört, fündig. Dort steht ein ehemaliges Hotel, der Adrionshof. Er passte perfekt. Für Stefan Göckelmann, der das Hotel vor vier Jahren geerbt hat, ist der Dreh ein Glücksfall. Für drei Monate lang hat der SWR den Hof gemietet. Regisseur Axel Ranisch sei total begeistert von den Räumlichkeiten. Im Visier war außerdem noch ein Hotel in Baden-Baden. Doch der Gewölbekeller und das leere Schwimmbad im "Adrionshof" hätten wohl überzeugt. Für einen Psycho-"Tatort" sei es eine optimale Kulisse.

Es ist übrigens nicht der erste "Tatort", der im Kreis Freudenstadt gedreht wird. Vor 16 Jahren hatte der SWR bereits Szenen in der Nachbarstadt Alpirsbach aufgezeichnet – damals für die Folge "Bienzle und der heimliche Zeuge" mit dem vor einigen Tagen verstorbenen Dietz-Werner Steck. Der Ort wurde später im Film nicht genannt. Ob es diesmal anders ist? Für Annette Gilcher, zuständige Redakteurin beim SWR in Baden-Baden, spricht zumindest "grundsätzlich nichts dagegen".

Bürgermeister Enderle verspricht sich so oder so einen positiven Effekt für seine Gemeinde, die durch den Maschinenbauer Arburg bekannt ist und neben der Industrie vor allem vom Fremdenverkehr lebt. Das öffentliche Interesse sei schon jetzt enorm. Auch Hof-Eigentümer Göckelmann wundert sich über den "Hype", der plötzlich ausgebrochen sei.

Hotellerie und Gastronomie profitieren bereits: Die Film-Crew reist für vier Wochen mit einer 80-köpfigen Entourage an, die in verschiedenen Häusern im Ort untergebracht ist. Das Drehbuch zur Folge stammt aus der Feder von Sönke Andresen. Die Ausstrahlung ist für 2018 geplant.