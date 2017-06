16 Leichtathleten vom Skiclub Loßburg waren mit ihrem Trainer Gottfried Schrempp, Organisator Ralf Moser und Betreuern in einem Trainingslager in Kempten im Allgäu. Gleich nach der Ankunft ging es los mit einer Trainingseinheit im nahegelegenem Stadion. In dem Trainingslager wurden verschiedene Leichtathletikdisziplinen wie Speer- und Diskuswurf ausprobiert, das Sportabzeichen abgelegt und Läufe absolviert. Bei strahlendem Sonnenschein nutzten die Leichtathleten die freie Zeit zum Tauchen, Rutschen und Schwimmen im Freibad. Foto: Heinzelmann