Der Landesjugendposaunenchor des Evangelischen Jugendwerks (EJW) in Württemberg gibt am morgigen Samstag ab 19 Uhr ein Festkonzert in der Laiberghalle in Wittendorf. Das Konzert findet auf Einladung des Posaunenchors Wittendorf statt, der sein 60-jähriges Bestehen feiert. Der Eintritt ist frei. Der Landesjugendposaunenchor ist ein Auswahlensemble der Posaunenarbeit des EJW. Er besteht aus etwa 30 Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus ganz Württemberg. Der Landesjugendposaunenchor wird von Regina Heise, Posaunenreferentin des EJW, und Landesposaunenwart Hans-Ulrich Nonnenmann geleitet. Foto: Veranstalter