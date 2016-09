Loßburg Kunst in nostalgischem Ambiente

Loßburg-Betzweiler. Im mit Strohballen dekorierten Schmiedsjergerhof von 1777 an der Alten Dorfstraße 18 in Betzweiler luden Verena und Ernst Föttinger zum Tag des offenen Denkmals die Besucher nicht nur bei ökologischer Gulaschsuppe und Flammkuchen zum Verweilen ein, sondern überraschten mit einer erstklassigen Kunstausstellung im nostalgisch-landwirtschaftlichen Ambiente.

Im Obergeschoss boten Brigitte Günther und Heidi Gruber-Römpp aus Weiden einen stilistisch bunten Mix überwiegend abstrakter Malerei dar. An der Volkshochschule und in Sommerakademien in Trier und Bad Reichenhall haben die seit 1985 gemeinsam agierenden Malerinnen ihr Können vertieft.

Günthers Tochter Ivonne Schmid lebt als Goldschmiedin in Schwäbisch Hall und präsentierte Ringe, Ketten und Ohrstecker aus eigener Werkstatt. Seit Romana Glunk aus Fluorn-Winzeln im Kloster Oberndorf an einer Ausstellung über das Paradies und das Bibelwort "Der Herr ist mein Hirte" teilgenommen hat, lässt sie ihre Liebe zu Schafen nicht mehr los. So verwandelte sie den fast im Ursprungszustand erhaltenen Stall im Untergeschoss in eine Schafs-Bildergalerie. Aber, versicherte sie augenzwinkernd, sie male auch anderes: Hühner und Menschen. Von ersteren waren auch Bilder im Stallambiente zu sehen. "Das ist hier so toll von der Atmosphäre her und richtig gemütlich – wir haben unsere Schätze im ganzen Haus verteilt", schwärmte die Künstlerin. Aber auch für Freunde von Holzkunst und Keramik gab es mit Werken von Edwin Eha und Heike Nagel allerhand zu bestaunen. Einzelne Stahlarbeiten von Josef Schneiderhan waren im Hausflur ausgestellt.