Loßburg Kosten gesunken

Loßburg. Einen im Vorjahresvergleich um 15 bis 20 Prozent kostengünstigeren Winterdienst konnte Bauamtsleiter Erich Günter dem Loßburger Gemeinderat in dessen jüngster Sitzung vermelden. Zwar sei der vergangene Winter im Mittel der kälteste seit acht Jahren gewesen. Aber nur vier Wochen lang habe man richtig bahnen müssen. Das schone auch die Geräte, freute sich Günter. Denn die Kanten, mit denen die Räumschilde über die Straßenoberfläche fahren, seien ein erheblicher Kostenfaktor.

"Im November war wie üblich ein bisschen Schnee, ein bisschen Matsch", beschrieb der Bauamtsleiter das zunächst milde Klima. Der Dezember sei außergewöhnlich kalt gewesen, aber schneefrei geblieben. Häufig habe eine Inversionswetterlage geherrscht: In den Höhenortsteilen war es recht mild, in den Tälern musste jedoch fast täglich gestreut werden. Erst in der zweiten Januarwoche kam es laut Günter zu erheblichen und umfangreichen Schneeräum-Einsätzen.

Nach einem milden März kam nach Ostern der Winter noch einmal zurück. Viele Autofahrer hätten schon Sommerreifen aufgezogen, was Unfälle begünstigte.