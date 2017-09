Loßburg Kommunalpolitische Karriere dauert fast ein halbes Jahrhundert

Enderle bezeichnete Walter Widmaier auf dem Friedhof in Oberbrändi als "einen besonderen Menschen, der mit viel Engagement und Herzblut Aufgaben wahrgenommen hat und aus diesem Grund immer mehr Aufgaben übertragen bekam". Auf abenteuerlichen Wegen war Widmaier im Juni 1945 aus russischer Kriegsgefangenschaft entkommen und zu Hause in Sterneck angelangt. Eigentlich, so Enderle, wollte der junge Mann ganz unauffällig bleiben. Widmaier war ja noch Soldat der Wehrmacht, die den Krieg verloren hatte. Doch die französische Militärregierung hatte anderes mit ihm vor. Der bisherige Bürgermeister von Sterneck war abgesetzt. Landrat Herbert Hesselbarth bestellte den jungen Walter Widmaier zu sich und entschied mit anderen, dass dieser ab 1. November der neue Bürgermeister von Sterneck sei. Widerstand, Ausflüchte oder die Angabe von Gründen, weshalb er es nicht machen könne, waren zwecklos.

In der Folgezeit saß der junge Bürgermeister oft zwischen den Stühlen, wie Enderle feststellte: Auf der einen Seite die Bürger, auf der anderen die Besatzungsmacht, deren Anweisungen Folge zu leisten waren. So brachte es beispielsweise Anfeindungen mit sich, wenn eine Kuh gepfändet wurde, um die Versorgung mit Lebensmitteln im Nachkriegsdeutschland zu gewährleisten. Aber Walter Widmaier fand dennoch Gefallen am Bürgermeisteramt. Bei seiner ersten freien Wahl am 15. September 1946 wurde er mehrheitlich in seinem Amt bestätigt. Dies wiederholte sich 1948, 1954 und 1966. In den insgesamt 26 Jahren als Bürgermeister hat Widmaier viel bewegt und erreicht. Das alte Schulgebäude wurde saniert. Ein Mehrzweckgebäude, das als Bank, Warenlager und Schlachthaus diente, wurde 1962 errichtet. Der Kauf eines Feuerwehrautos durch die Gemeinde brachte den Bürgern mehr Sicherheit bei Bränden. Eine zentrale Wasserversorgung mit Hochbehältern in Dottenweiler und Sterneck wurde aufgebaut. Viele Kanalisationsmaßnahmen und Straßenbauprojekte folgten ebenfalls.

Mit der Eingemeindung Sternecks nach Loßburg war Widmaiers Funktion als Bürgermeister beendet. Bis 1976 arbeitete er beim Zweckverband Wasserversorgung Lohmühle. Dann gab er die Teilzeit-Anstellung wegen seiner Tätigkeit als Ortsvorsteher auf.