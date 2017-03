Loßburg Klassiker der Popmusik erklingen in gregorianischem Stil

Der Männerchor aus Sofia unter der künstlerischen Leitung von Georgi Pandurov präsentiert unter anderem auch gregorianische Choräle, orthodoxe Gesänge und Madrigale.

Unter Gregorianik oder gregorianischem Choral versteht man den einstimmigen, unbegleiteten liturgischen Gesang der katholischen Kirche in lateinischer Sprache.

Die erste Hälfte des Konzertprogramms besteht aus klassisch gregorianischen Chorälen, orthodoxen Kirchengesängen sowie Liedern der Renaissance und des Barock, die in lateinischer Sprache vorgetragen werden. Neben dem "Ave Maria" und dem "Ave Maris Stella" wird dem Publikum auch das andachtsvolle Kyrie "Missa Orbis Factor" geboten. Es folgen orthodoxe Lieder von Ioan Kukusel (1280 bis 1360) und der kunstvolle Kanon "Cantate Domino" von Heinrich Schütz (1585 bis 1672). In der zweiten Hälfte demonstrieren die Künstler, wie englischsprachige Popsongs in einer gregorianischen Adaption klingen. Auch dabei beeindrucken sie durch ihr beachtliches Stimmpotenzial.

Neben Leonhard Cohens "Hallelujah" werden unter anderem "Sound of Silence" von Simon & Garfunkel, Bob Dylans "Knocking on Heaven’s Door" und Rod Stewards "I’m Sailing" interpretiert. "The Gregorian Voices" berühren und entführen die Zuhörer in die Welt der mittelalterlichen Klöster und zeigen, wie Gregorianik heute klingen kann: authentisch und zeitgemäß.

