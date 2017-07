Loßburg Klares Bekenntnis zum Standort Loßburg

In Sachen Bau sei es bei Arburg seit dem Jahr 2007 quasi Schlag auf Schlag gegangen: Kundencenter, Montagehalle, Parkhaus, Messelogistikhalle und jetzt das neue Schulungscenter. "In den vergangenen zehn Jahren ist insgesamt ein dreistelliger Millionen-Betrag allein in neue Gebäude am Standort Loßburg geflossen", so Michael Hehl.

Landrat Klaus Michael Rückert dankte der Unternehmerfamilie für ihr unternehmerisches Wirken und die Zukunftsinvestitionen in vielen Bereichen, von den auch der Landkreis Freudenstadt profitiere. "Arburg leistet immer wieder Großartiges und belegt seine Standorttreue nicht nur mit Worten, sondern regelmäßig mit Taten", betonte der Landrat.

Das Erdgeschoss des Neubaus bietet Platz für rund 15 Allrounder-Spritzgießmaschinen für praxisnahe Schulungen. Für die theoretische Ausbildung der Kunden stehen im ersten Stock zwölf Räume zur Verfügung.

In den beiden nächsten Geschossen entstehen Großraumbüros für die Verwaltung. Der vierte Stock ist schließlich für das betriebliche Gesundheitsmanagement von Arburg vorgesehen. Zudem entsteht ein neuer Personaleingang.

Architektonisch wird das Schulungscenter dem 2009 eingeweihten Kundencenter ähneln. Neben Funktionalität und Ästhetik stehen wie bei allen Aktivitäten von Arburg Umweltschutz und schonender Umgang mit Ressourcen und Energie im Fokus.

Seit mittlerweile 19 Jahren baut Arburg mit dem Architekturbüro Schmelzle + Partner Architekten BDA, so nun auch das neue Schulungscenter. Insgesamt komme man so bis heute auf 31 Projekte.

Geschäftsführer Siegfried Schmelzle ging in seiner Rede auf die aus seiner Sicht außergewöhnliche Zusammenarbeit ein: "Bei Arburg ist eigentlich alles besonders – das Arbeitstempo, die Ansprüche an die ökologische und wirtschaftliche Tragfähigkeit der Konzepte und das besondere Augenmerk auf dem verantwortungsvollen Umgang mit Grund und Boden."