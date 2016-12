Loßburg Kinder löchern Nikolaus mit Fragen in Gedichtform

In dem Gedicht "Nikolaus, verrate mir" löcherten die Schüler den Nikolaus mit Fragen, wie etwa: "Sind deine Kinder genau wie ich oder immer lieb und ordentlich?" Neben Beiträgen zum Schmunzeln regten die Schüler auch zum Nachdenken an. In dem Stück "Der entführte Weihnachtsstern" machten Dritt- und Viertklässler deutlich: Keiner schaut mehr nach oben in den Himmel. Alle sind zu beschäftigt mit Handy, Computer und mit Einkaufen in der Weihnachtszeit.

Die Klasse 1/2 erfreute mit der Geschichte eines kleinen, ängstlichen Sterns, der erst durch die Ermunterung verschiedener Himmelsbewohner immer mutiger wird und so am Ende hoch oben am Himmel erstrahlen kann.

Englisches Lied und Lichtertanz