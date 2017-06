Loßburg Katze nach Schüssen in Lebensgefahr

Dies postete eine Facebook-Nutzerin in dem Sozialen Netzwerk - um andere Tierbesitzer zu warnen. Ihr Vater – ihm und seiner Frau gehört die Katze – hat die Vorfälle im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten bestätigt. Seine Frau sei vor einigen Tagen mit der Katze beim Tierarzt gewesen – wegen einer eitrigen Beule. Die Ursache: Eine eingewachsene Luftgewehr-Kugel.

Nun sei das Tier wieder mit einer Verletzung am Bauch nach Hause gekommen. Die Katze habe vor Schmerzen geschrien, berichtet die Tochter des Ehepaares auf Facebook. Der Tierarzt habe festgestellt, dass sie erneut angeschossen wurde.

Unklar sei, so der Loßburger, ob seine Katze überlebt. »Passt auf eure Lieblinge auf!« rät die Facebook-Nutzerin den Bewohnern im Härlen. Bei der Polizei war gestern noch nichts von den Schüssen auf die Katze bekannt. Aber das ändert sich wohl noch: Der Halter will die beiden Vorfälle bei der Polizei in Alpirsbach anzeigen.