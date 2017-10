Loßburg Karl Wössner führt lange Liste an

Als einer, "der viel auf der Straße ist und auch Motorrad fährt", geht Enderle mit gutem Beispiel voran und spendet regelmäßig Blut – auch in der Hoffnung, bei einer eigenen Notlage selbst in den Genuss von gespendeten Blut zu kommen, um weiterleben oder schneller gesund werden zu können. Blut sei ein rares Gut, führte der Bürgermeister aus. So würden allein in Baden-Württemberg und Hessen 3000 Blutspenden benötigt, um den Bedarf abdecken zu können. "Statistisch gesehen, wird zwischenzeitlich das meiste Blut zur Behandlung von Krebspatienten benötigt, nicht für Verletzte bei Unfällen" informierte Enderle. Männer dürfen dabei bis zu sechsmal im Jahr Blut spenden, Frauen bis zu viermal – jeweils einen halben Liter.