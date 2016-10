"Wenn die Musik kommt …": Unter diesem Motto steht das Jahreskonzert der Jungen Chöre Loßburg am Samstag, 22. Oktober, ab 18 Uhr in der Turn- und Festhalle in Loßburg. Alle drei Chorgruppen der Jungen Chöre Loßburg wirken mit: die "Smiley Kids", die "Sweet Voices" (Bild) und der Frauenchor No Limits. Begleitet werden sie von Sandra Burkhardt am Keyboard. Als Gastverein wirkt das Akkordeonensemble Alpirsbach unter der Leitung von Tina Tarnawa mit. Die Jungen Chöre Loßburg versprechen einen abwechslungsreichen Abend mit viel Musik. Foto: Junge Chöre