"Kinder bringen Licht ins Dunkel", dies ist der Titel eines weihnachtlichen Konzerts des Vereins Junge Chöre Loßburg am Samstag, 2. Dezember, im Kinzighaus in Loßburg. Die Sängerinnen und Sänger des Kinderchors Smiley Kids, des Jugendchors Sweet Voices (Bild) und des Frauenchors No Limits wollen mit einem stimmungsvollen und abwechslungsreichen Konzert Licht ins Dunkel der kalten Jahreszeit bringen. Dabei stehen nicht nur weihnachtliche Titel auf dem Programm. Chorleiterin Waltraud Seidel hat mit ihren drei Chorgruppen ein buntes und trotzdem besinnliches Repertoire erarbeitet. Zudem wirken Stefanie Bießecker am Klavier und Sandra Burkhardt am Keyboard mit. Das Konzert beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Foto: Junge Chöre