Loßburg Jeder Handgriff muss sitzen

Peter Weigold zeigte über Lautsprecher auf, wie hierfür mit Hilfe starker Gebläse und in der Halle eingebauter Rauchabzugsöffnungen das Gebäude von Rauch – im konkreten Fall Disconebel – befreit werden konnte. Der Einsatzleitwagen (ELW) aus Loßburg diente als mobiles Büro und Leitstelle. Kommandanten und Kartenzeichner teilten Einsatzabschnitte ein, lenkten die Aktivitäten und kommunizierten über Funk.

Muth: die mutigste Bürgerinitiative

Jasmin Wendel repräsentierte am Funkleittisch die insgesamt elf Feuerwehrfrauen im Alter zwischen 25 und 55 Jahren, die im Gemeindegebiet Loßburg in der Feuerwehr aktiv sind. Aber auch sie steht im Bedarfsfall mit dem Strahlrohr am Brandherd: "Im ELW sitzt keine Spezialeinheit, die nur Leitung machen würde", so Link. Mit dem Einsatz der rund 140 Feuerwehrleute zeigte sich der Kommandant insgesamt zufrieden, wobei zahlreiche Einzelheiten intern nachbesprochen wurden. Selbst die zuletzt eintreffende Feuerwehr aus Betzweiler-Wälde war rechtzeitig zur Stelle. Sie hatte zwischen 16 und 17 Kilometer bis zur Einsatzstelle zurückzulegen, um dann fachgerecht das angenommene Unfallauto zu zerlegen.

Firmeninhaber Hans Mayer nahm aufmerksam an der Übung teil: "Das Beste an der Feuerwehr ist, wenn man sie nicht braucht – wenn aber doch, muss jeder Handgriff sitzen."

Kämmerer Günter Muth von der Stadtverwaltung richtete Grüße von Bürgermeister Christoph Enderle aus und betonte: "Die Feuerwehr ist die älteste, lebendigste und mutigste Bürgerinitiative." Kommandant Jochen Link und Kreisbrandmeister Frank Jahraus lobten die Feuerwehrleute für ihre Leistung und betonten die Bedeutung von Brandschutzeinrichtungen vor Ort.